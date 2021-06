Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “CR7-Juve, parole d’addio. Italia che vince non si cambia”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Ronaldo irrompe da campione in carica nell’Europeo. E si allontana da Allegri. Italia che vince non si cambia. Niente turnover per passare subito. Fiorenzi ko: unica novità Di Lorenzo. L’Olimpico sarà più azzurro: stavolta si gioca davvero in casa. Eriksen migliora, rassicura l’Inter. E in ospedale si fa portare la pizza. Buffon 20 anni dopo, lo aspetta Parma dove tutto cominciò. Spagna, pari e fischi. E Schick fa un gol da 45 metri: record. Francia-Germania: da Mbappé a Neuer, giganti contro”.