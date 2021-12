Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Così non Var. Inter regina d’inverno”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Così non Var”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Furia Milan: annullato il pari a Kessie al 90’, vince il Napoli. L‘arbitro Massa richiamato al monitor per un fuorigioco considerato attivo di Giroud steso a terra: è un errore. Pioli: ‘Come faceva ad essere influente?’. Spalletti è secondo, agganciato il Diavolo grazie a Elmas. Diavolo penalizzato ma fa troppa fatica. Inter regina d’inverno. È a +4 e mercoledì chiude l’andata. Inzaghi e lo scudetto al primo anno: può imitare Mou a superare altri miti. Scalata del Toro: Pobega-gol, è 10°. Steso il Verona. Tornano Icardi e Wanda? Juve, c’è la carta Arthur… Zaniolo e Scamacca sotto l’albero di Mancini”.