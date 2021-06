Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Ciao ciao Mbappé. Conte: Voto Mancio”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Conte: Voto Mancio”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il tecnico Campione d’Italia scrive per noi: ‘Nessuno sa essere squadra come noi: semifinale possibile. Lukaku una forza della natura. Ma se mancassero Hazard e De Bruyne…’. Tutte le mosse per sognare: Chiellini è l’anti Romelu”. E ancora: “Ciao ciao Mbeppé. Sbaglia l’ultimo rigore. La Svizzera manda a casa la super Francia mondiale. La rabbia di Ronaldo. Juventus, se va via Gabriel Jesus piano B. Rocchi al posto di Rizzoli designatore arbitri e Var. Milan, Kessie è un caso. Va a Tokyo, niente ritiro”.