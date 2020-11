Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Conte, lo scudo di Zhang. Serie A, emergenza stipendi. I misteri di Diego”

“Conte, lo scudo di Zhang”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Avvio lento, delusioni in Europa: il tecnico deve svoltare. Ma c’è il sostegno del presidente: ‘Antonio leader vero’. Bilancio, pesa il virus: -102,4 milioni. Juve, Pirlo contro l’amico Pippo. E senza Ronaldo tocca a Chiesa. Atalanta-Verona, ecco la sfida a chi corre di più. Tonali cresce e cerca spazio nel cuore del Milan”. In taglio alto: “Serie A in difficoltà. C’è un’emergenza stipendi, cinque squadre in ritardo. Benevento, Genoa, Lazio, Napoli e Sampdoria hanno pagato fino ad agosto. Per evitare penalizzazioni devono saldare entro martedì”. Infine, in taglio basso: “I misteri di Diego. Maradona: lutto e polemiche in Argentina. Tra patrimonio nascosto e lotta per l’eredità. E noi vi raccontiamo le 10 perle del Pibe”.