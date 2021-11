Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Che occasione! Milan violato. Juve al Max”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport"

“Milan violato”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “A Firenze arriva il primo ko. La papera di Tatarusano lancia la Fiorentina trascinata da Vlahovic. Ibra non basta. Pioli: ‘Doloroso, ma siamo forti’. Che occasione! L’Inter per il -4, il Napoli per l’allungo! A San Siro tira aria da scudetto. Juve al Max, lezione a Sarri. Due rigori perfetti di Bonucci. Il tecnico della Lazio: ‘Follia Var’. La risalita bianconera continua”.