Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Che Diavoli! Juve, il futuro in ballo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Che Diavoli!”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Il Milan schianta la Lazio: altri due derby. Continua la festa dei rossoneri. Leao e Giroud (doppietta) dominano. Segna anche Kessie. Adesso la semifinale con i nerazzurri. Perisic: Inter, ricomincia la trattativa per il rinnovo fino al 2024. Juve, il futuro in ballo. Allegri vuole il trofeo. Il club chiama Dybala e aspetta Raspadori. Atalanta senza Zapata (fuori 3 mesi) tutto su Muriel”.