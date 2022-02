Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Che colpo di fulmine. Un muro per l’Inter”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Vlahovic boom, alla Juve non basta: 1-1" Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "Un muro per l'Inter: difesa da aggiustare, sogno Christensen, obiettivo Senesi. 100 milioni per il Milan: è caccia ai nuovi gol, col tesoro di Elliot c'è il talento Ekitike. Totti ha voglia di Roma, ora il ritorno è più vicino".