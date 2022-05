Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “C’è l’Inter da sorpasso. Estasi Roma”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Giro ti amo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “Scatta a Budapest la corsa rosa. Storie, personaggi, emozioni. Tutti all'inseguimento dell'olimpionico Carapaz che cerca il bis da favorito. Speranze Nibali e Ciccone. E Van der Poel prenota la prima maglia di leader. C’è l’Inter da sorpasso. Pressione scudetto: Inzaghi prova a far paura al Milan. Nel primato di Pioli anche un po’ di Ancelotti. Estasi Roma: il timbro di Abraham, Mourinho va in finale. E ora il Fayenoord”.