Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “C’è da spostare Lukaku. L’oro di Giroud”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola

"Chelsea in crisi, Romelu in pressing sull'Inter". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "La Juve si sdoppia, Allegri tenta il filotto: Vlahovic a risparmio vista Champions. Il Milan muove il suo Re: l'oro di Giroud per passare una notte in fuga. Lorenzo Casini è il presidente della Lega di A, ma senza le big".