Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Carletto Magno. Inter, colpi di classe”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Carletto Magno”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Nessuno come Ancelotti: quarta Champions. Il Real batte 1-0 il Liverpool: è la 14a per il Madrid. Decide Vinicius, Courtois super. Il tecnico italiano incarta Klopp con la sua difesa: ‘Non ci posso credere…’. Inter, colpi di classe. Punta a Bernardeschi con Dybala e Mkhitaryan. E Lukaku manda segnali. La Juve marca Koulibaly. A Mitano derby per Bremer. Anche Bastoni tra i colossi più richiesti. I rinforzi del Milan: al lavoro sulla lista Maldini. Primo assalto: Sanches”.