Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Calha: Inter eccomi. Cose turche da derby”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Cose turche da derby. Marotta strappa Calhanoglu al Diavolo: sostituirà Eriksen. Sbarcato a Milano, oggi la firma. Qui Milan: Kessie da blindare, l’assalto a Ziyech e l’idea Ceballos. La nuova vita di Gigio al Psg per 10 milioni netti l’anno. Roma, la svolta di Friedkin: cerca già un partner”. Infine, in taglio alto: “Due Italie per l’Austria. Azzurri tutti titolari, nessuno ci fa più paura. Sabato Verratti e Loca. La finale va a Roma? Draghi avvisa Londra: Non si può giocare dove il contagio sale”.