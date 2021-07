Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Buffon: Mi tuffo sul Mondiale”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Pronti, partenza, oro”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Il sorriso di Dell’Aquila e la magia del taekwondo. Trionfa a 20 anni: è la prima medaglia azzurra di un 2000: ‘Contento di aver fatto felici gli italiani come i Maneskin e Mancini’. …E anche l‘argento. La sciabolata di Samele tra fornelli e Zeman. Baby pilato, le mamme del tiro, i pugni di Irma: donne d’assalto. Miracolo Mesagne. Due olimpionici in un paese di 25 mila abitanti”. E ancora, le dichiarazioni rilasciate da Gianluigi Buffon: “Mi tuffo sul Mondiale. A Parma sogno Qatar 2022. Gigio mi migliorerà”. Infine, occhi puntati in casa Juventus, Lazio e Inter: “Riecco Ronaldo e Lukaku. Convinti i no vax problem. Adesso la Lazio è tutta vaccinata”.