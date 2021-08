Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Bonucci boom: Juve, è il nostro anno”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "La Gazzetta dello Sport"

“Bonucci boom: Juve, è il nostro anno”. Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. Riflettori puntati sulle dichiarazioni rilasciate da Leonardo Bonucci: “Vogliamo riportare a casa lo scudetto e andare avanti il più possibile in Champions: Ronaldo resta e ci aiuterà a farlo, io sarò leader con o senza fascia. E se dovesse tornare Pjanic…”. E ancora: “Fiorenzi-Milan: il campione d’Europa ha detto sì al Diavolo. Pioli lo aspetta, si tratta il prestito. Dzeko-Inter: Lukaku vola a Londra, Roma su Abraham. E per il bosniaco è pronto il via libera. Insigne, il Napoli ha deciso: se non rinnova finisce in vendita”. Infine, in taglio basso: “L’abbraccio a Jacobs. Mamma Viviana, cori e selfie: cosi l’Italia ha accolto il re dei Giochi”.