Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Boga-Botman, che botti!”. E Mancini…

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Boga, Botman: che botti! ”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Super supercolpi: Atalanta e Milan da rimonta. Affare record: oggi l’ex Sassuolo a Bergamo. Il Diavolo avanti tutta per il difensore olandese del Lilla: serve per lo scudetto. Summit Juve: Allegri vuole solo Scamacca. Roma-Maitland Niles: ecco il jolly per Mou. Brozovic, Inter al rialzo: un ingaggio alla Lautaro. I nerazzurri sfidano il Napoli per Digne. Mancini: ‘Italia mondiale con Zaniolo e Scamacca. Andremo in Qatar e poi so io come vincere la Coppa… Joao Pedro è bravo e lo considero. Vialli ci dà tanto: lotteremo per lui’. Coppa d’Africa, quanto pesi. Kessie, Bennacer, Osimhen mascherato: un gennaio di guai per Pioli e Spalletti. Conte è da 4º posto: ‘E potrei tornare’. Obbligo di vaccinazione per il basket e il volley? I dubbi del nuovo decreto: sfiorato il calcio”.