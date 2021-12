Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Allegri si rifà la Juve. Stelle Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Allegri si rifà la Juve”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “La lista della spesa di Max. A gennaio rivoluzione al via: Martial subito, poi Scamacca. Ecco perché servono rinforzi in ogni reparto. Stelle Inter, operazione 20º scudetto: più soldi e campioni. Caccia grossa: Pioli e Spalletti, tutte le trappole per andare oltre il secondo posto. I nuovi azzurri: Joao Pedro e Luiz Felipe a gennaio da Mancini. Coppa Italia: Maria Sole è un arbitro da Serie A. Oggi Samp-Toro. Coppa D’Africa e Covid: la minaccia dei club europei. Ecco chi non vuole dare i giocatori. Aguero: quel cuore matto e un addio in lacrime. Lascia il calcio a 33 anni da fenomeno”. Infine, in taglio alto: “Mezzo miliardo ai procuratori. Gli agenti del calcio sempre più ricchi. Ma ora la FIFA vuole una stretta sulle commissioni”.