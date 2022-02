Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “A tutta forza. Gigio: Il mio caro Milan”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“A tutta forza”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. “L’Inter batte Mou e va avanti: semifinale. Il riscatto dei nerazzurri, Dzeko e magia di Sanchez: 2-0 alla Roma con cori e dediche per mister Triplete. Bastoni si infortuna, si teme per il Liverpool. Pioli vuole altri due derby, con la Lazio dentro i big. Gigio: Il mio caro Milan. ‘L’ultima chiamata fu per dirmi che c’era un altro portiere… Ma resto rossonero’. Juve, il tridentone Vlahovic ha numeri da top 4 in Europa. Dal primo marzo stadi al 75%. E al 100% dopo venti giorni. Pasticcio Brescia: Lopez dove no. Rimane Inzaghi?”.