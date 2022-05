Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Una febbre del Diavolo. Inter, Inzaghi ci crede”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Una febbre del Diavolo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Pazzesca domenica da scudetto. San Siro pieno, tifosi pronti: il Milan può vincere già oggi il campionato se contro l’Atalanta fa un risultato migliore dell’Inter. Inter, Inzaghi ci crede. Speranza sorpasso. Il successo di Coppa ha dato entusiasmo. Super Lautaro, stagione record: caccia al 20 gol in A e al bis tricolore. Juve-Pogba, è pronta l’offerta. Via alla trattativa: per lui un contratto da 7,5 milioni più bonus. Il Venezia, già in B, frena la Roma. Spezia salvo, pari Salernitana”.