Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Così fa male. Max rifà la Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”

“Così fa male”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Partenza amara per Inzaghi e Pioli. L’Inter spreca, Courtois para tutto: nel finale la beffa Real. Il Milan soffre ma ribalta il Liverpool: Salah scatena la rimonta. Sheriff a sorpresa: battuto De Zerbi. Psg, stecca a Bruges. Max rifà la Juve. Allegri avanza Chiesa, Cuadrado ala tuttofare in un 4-4-2 più solido. Sarri e lo stop: ‘Causa pronta, Ibra il violento’. Spalletti sfida il tabù inglese. Mou all’attacco con Shomurodov ed El Shaarawy”.