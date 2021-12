Prima Pagina, Giornale di Sicilia:”Cento euro a siringa vuota. 1.423 casi nell’isola”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del ‘Giornale di Sicilia’

Titola così la prima pagina odierna del ‘Giornale di Sicilia’. "I patti al telefono: ' Sua figlia ha paura dell'iniezione? Penso a tutto io'. Accetta, l'ex capo degli ambulanti con la voglia di entrare in politica. Punta Raisi, altri 7 contagiati di Omicron. In Italia superata quota 30 mila casi, 1.423 nell'isola. Sembra inevitabile il giro di vite per eventi e feste. C'è un mese in più per approvare il piano di riequilibrio. Modelle costrette a prostituirsi: inflitte due condanne".