Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Via al doppio green pass”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'

Apre così l'edizione odierna de"Il Giornale di Sicilia". "Dai ristoranti ai bus, dalle palestre ai teatri, fra divieti e non poche eccezioni. Anche in Sicilia prefetture allertate e più controlli". " I no vax cedono, prime dosi aumentate del 25% in una settimana". "Zampata di Brunori e il Palermo passa".