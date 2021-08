Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Vaccini, la strada che divide”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de 'Il Giornale di Sicilia'

Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Il Garante della privacy boccia l'obbligo di Green Pass per l'ingresso negli uffici pubblici. E lo stop ai test gratuiti per i no van spiazza i drive in: prima chiusi e subito riaperti". "Palermo, mille tifosi riabbracciano i rosanero".