Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Vaccini e plasma, più fiducia. Boscaglia si gode Saraniti e subito si torna in campo”

“Vaccini e plasma, più fiducia”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, oggi in edicola. “Un grande numero di pazienti guariti dal Covid si offrono come donatori nei centri autorizzati in Sicilia. Mentre la Regione cerca già i siti per stoccare le prime dosi della Pfizer in arrivo a gennaio, l’americana Moderna annuncia la produzione di un altro farmaco efficace al 95%. L’Isola affonda, è crisi per 7 imprese su 10”. E ancora: “Maggio: terapia del sangue utile per superare la fase critica. Boom di tamponi legati alla scuola. Il 78% degli italiani teme il contagio. Approvata la manovra: ci sono i maxi sgravi per i giovani e per le donne. Anziano ucciso e bruciato, un arresto dopo 3 mesi. Stromboli si fa sentire, cenere sulle case. M5S, ora parte la corsa a direttivo e segreteria”. Infine, in taglio alto: “Boscaglia si gode Saraniti e subito si torna in campo. Teatro Biondo, in streaming i preparativi per il Misantropo. Villaggio Santa Rosalia, assalto al portavalori davanti alle Poste. Banditi via con 105 mila euro”.