Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Vaccini, è già tempo di tagli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

"Vaccini, è già tempo di tagli". Apre così la prima pagina del "Giornale di Sicilia", oggi in edicola. "Somministrazioni in costante calo in Sicilia: a giugno si è passati da 40 mila a poco più di 30 mila dosi al giorno. Parte il piano per ridurre i costi del personale e degli hub. Licenziamenti scongiurati, la cig per altre 13 settimane. L'Isola è tutta bianca: addio alle ultime zone rosse. Ma la regione è di nuovo prima in Italia per numero di contagi. Discoteche, riapertura ancora rinviata. Non c'è la data, spunta l'ipotesi ristori. Green pass al debutto oggi. Tra Conte e Grillo volano gli stracci. Spaccatura più vicina. Palermo e i rifiuti, la storia infinita. Naufragio di donne e bambini a Lampedusa. Fontana rivela in Aula: ecco i tesori di famiglia. Molotov contro una coppia: 15 anni a due anziani". E ancora: "La sfida con l'Italia: il Belgio dovrà fare i conti con gli infortuni".