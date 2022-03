Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Una tregua fra le bombe per la fuga dei civili”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Una tregua fra le bombe per la fuga dei civili”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il secondo incontro non ferma la ferocia dell’assalto russo. Macron dopo la telefonata con Putin: ‘Vuole tutta l’Ucraina, il peggio deve venire…’. Il prezzo della benzina oltre i due euro al litro. Confcommercio: bollette in su del 160%. Un milione di profughi, l’Ue si mobilita. Anche in Sicilia catena di aiuti e accoglienza. Covid, contagi in calo. Meno di mille i ricoverati nell’Isola. Fiduccia si difende: ho lavorato per risollevare l’Ast. Salvini ai Rotoli: l’emergenza va risolto entro la primavera. Medea e la mafia. Debutta l’opera di Violante. Catasto, si divide la maggioranza. Lega: mani libere. Galleria Cefalù, al via i libero per il raddoppio ferroviario. Previsto un costo di 370 milioni”.