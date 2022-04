Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Un inferno chiamato Mariupol”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia"

"Un inferno chiamato Mariupol". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Lotta corpo a corpo tra militari ucraini e russi nella città portuale, il Cremlino annuncia la resa ma Kiev smentisce. Biden accusa: genocidio in corso, ira di Mosca. Idrogeno verde, nuovo impianto a Carlentini. Spari e feriti alla metro di New York, arrestato il presunto attentatore: passeggiava tranquillo in città".