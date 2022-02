Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Un altro passo verso la guerra”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Un altro passo verso la guerra". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Pari del Napoli, fallito l'aggancio al Milan in vetta. Gli over 5o non vogliono cedere: ancora 80 mila senza vaccino. Movida violenta, arrestati tre ragazzi. Siracusa, sindaco indagato per i rifiuti. Nuovi mini ospedali in molti comuni. Un nastro all'incontro fra due grandi artisti".