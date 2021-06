Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Ultimi giorni in mascherina. Austria avversaria degli azzurri”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Gli esperti del Cts: si può togliere all’aperto. E col governo si concorda la data: 28 giugno. Medici e operatori sanitari no vax, al via le sospensioni. L’Ordine: è la legge. Arriva il sì della Ue al Recovery dell’Italia. Subito stanziati i primi 25 miliardi. Bus, navi, aliscafi. Capienza aumentata all’80%. I contagi calano sotto quota 100. Zero nel Trapanese. Vaccini, mancano all’appello 360 mila over 60”. Infine, in taglio alto: “Europei, sarà l’Austria l’avversaria degli azzurri”.