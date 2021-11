Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Terze dosi, arriva lo sconto. Scontri sulla Regione”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del 'Giornale di Sicilia'

Esordisce così la prima pagina odierna del Giornale di Sicilia, disponibile da questa mattina in edicola. "Pioggia id candidati, a destra e sinistra scontri sulla Rgeione. Un oscar al castagno dei cento cavalli. Colpo al clan della Noce: 5 condanne, 10 anni ad Alfano. Nicola Scafidi e il cinema: tani set in Sicilia. Mattarella: 'Vaccini strumento prezioso per salvare l'Italia. Commmercianti beffati: la Tari si dovrà pagare per intero. Con l'auto sul guard rail. Morto a 27 anni".