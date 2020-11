Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Tamponati in macchina. Continua la crescita record dei contagi”

“Tamponati in macchina”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, oggi in edicola. “Continua la crescita record dei contagi: ieri quasi 38 mila positivi in Italia e 446 morti. In Sicilia superati i 1400 casi e 34 decessi. La Regione estende a venti comuni l’esperienza del drive-in alla Fiera di Palermo, per aumentare i test così come vuole Roma. Si parte dal personale scolastico. Il governo promette: ristori già da lunedì. L’Italia dei tre colori: riesplode la guerra tra Regioni e Stato”. E ancora: “Neonato ucciso dopo il parto: la mamma ha 17 anni. La ragazza aveva nascosto la gravidanza e ha lanciato il fagotto dalla finestra: il piccolo col cranio fracassato. Abbandonato a Ragusa: Vittorio Fortunato affidato a un tutor ma si cerca ancora la madre. Casa di riposo lager: anziani nudi e umiliati”. Poi, spazio alle elezioni negli USA: “Biden ha trovato l’America. Il candidato dem fa il pieno negli stati chiave”. Infine, in taglio alto: “La Cassazione: niente sconti di pena a Brusca. Fiorella Mannoia: un nuovo disco per ripartire. Ztl, Orlando apre alla sospensione”.