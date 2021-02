“Spostamenti tra regioni, altri 30 giorni di divieti”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La misura anticipata dalla Grelmini. I governatori chiedono di rivedere il sistema delle zone a colori e i parametri. Appello per i ristori”. “Medici di famiglia, c’è l’accordo per i vaccini”. In taglio basso: Rosa brusco stop, Barbera espugnato”. Reddito ai mafiosi, sistema colabrodo”.