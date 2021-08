Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Sos roghi, già si pensa ai ristori”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Sos roghi, già si pensa ai ristori”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il comandante Parisi: la colpa è dell’incuria e c’è pure il dolo. L’allarme continua nell’Ennese e a Vittoria”. E ancora: “Vanessa, che argento. E il medagliere vola. Il piano del Cts siciliano per evitare altre chiusure. Meno restrizioni dove ci sono più vaccinati. Il ragazzo morto a Pisa: si indaga per istigazione al suicidio”.