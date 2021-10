Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Sicilia, si va in bianco. Capienze al 100%”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del 'Giornale di Sicilia'

Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, da questa mattina disponibile in edicola. "L'addio alla zona gialla in Sicilia era scontato e arriverà domani, con due giorni d'anticipo. Capienze, cinema e teatri ritornano al 100%. La Regione cerca di riaprire la partita sui fondi europei. Sport sfrattato e dimenticato nella città dei cantieri infiniti". E ancora: "Draghi e Salvini, faccia a faccia di un ora per il disgelo, 'Niente aumento delle tasse'. Violenze sulla nipotina, condannato a 9 anni. Il rogo a Pioppi, incendiario 80enne ai domiciliari".