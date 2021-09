Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Sicilia pronta per la terza dose”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'

"Sicilia pronta per la terza dose".

Apre così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", disponibile da questa mattina in edicola. "Stamane a Roma vertice per concordare le modalità di somministrazione. Razza: "Partiamo entro i primi di ottobre". Si ricomincerà dai trapiantati, malati oncologici e over 80".