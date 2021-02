Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Scacco al re del supermarket. In Sicilia vaccini al via per gli over 80: 127 mila i prenotati”

“Scacco al re del supermarket”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. “Sequestro da 150 milioni per Carmelo Lucchese, titolare di 13 punti Conad e Todis a Palermo. Nel patrimonio bloccato anche sette immobili, 61 rapporti bancari, cinque polizze assicurative e sedici vetture, fra cui due Porsche”. “In Sicilia vaccini al via per gli over 80: 127 mila i prenotati”. In taglio basso: Draghi: «Combattere corruzione e mafie». Per il premier, il sistema delle tangenti e la criminalità organizzata causano «effetti depressivi sull’economia». M5S spaccato: saranno espulsi i 15 senatori che hanno votato no. Grillo: non siamo più marziani”.