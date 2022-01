Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Riparte la ricerca dei medici”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "La gaffe di Morandi, ma evita l'esclusione: l'artista ha postato un video con frammenti della canzone. In Italia 171 mila casi, 6.415 nell'isola, in 24 ore 259 vittime. Accordo vicino sulla stretta di Draghi. Governatori in pressing per evitare le lezioni".