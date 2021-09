Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Rap, pasticcio assunzioni. Scontro alla Regione”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia"

Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, disponibile oggi in edicola. "Circolare di Speranza. Terze dosi a over 80, ospiti di Rsa e sanitari. Attentati e furti a raffica, a Siracusa allarme racket. Dai teatri agli stadi, capienze in aumento. Rilevati falsi negativi dal Marocco a Catania". E ancora: "Scontro alla Regione, resa dei conti sulle nomine. I lavori sulla A20, non ci sarà più l'uscita obbligatoria a Cefalù".