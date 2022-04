Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Putin scatena l’assalto finale”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

"Putin scatena l'assalto finale". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Si appesantisce l'offensiva dei russi contro l'Ucraina orientale, a Mariupol semidistrutta l’acciaieria, bombe pure sugli ospedali e in altre città. La Cina: Mosca rafforzerà il nostro coordinamento. Biden chiama gli alleati: intesa su altre sanzioni. Pil italiano in calo, il conflitto costa un punto e mezzo. Favorita devastata per Pasquetta, rifiuti dappertutto. Una donna attirata in trappola e rapinata, due arresti. Il voto in una città che tira a campare. Risarcimenti da pagare, tesoro da 50 milioni. Acque reflue, il 90,5% ha tracce di virus. Consenso al dono degli organi: in Sicilia la sensibilità non decolla, ed è la regione penultima in Italia. L'Inter liquida il Milan per 3-0 e va in finale".