Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Primo round sotto le bombe. L’Isola si mobilita”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Primo round sotto le bombe". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "I colloqui non fermano l'assedio e i raid: esplosioni a Kiev, civili chiusi nei rifugi. De Gregori e Venditti insieme in tour. Consiglio dei ministri, via libera alla fornitura di armi. Fifa e Uefa d'accordo: niente play off Mondiali per la Russia, club fuori dalle coppe. Proposta del governo per raddoppiare gli stipendi ai sindaci. L'Isola si mobilita per l'accoglienza dei profughi".