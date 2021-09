Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Primo derby, per il Palermo test di maturità”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia"

Titola così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano Giornale di Sicilia. "Censura per i medici no vax. Sorpresa a scuola: prof tutti presenti e con il green pass. Rischio moderato in 17 regioni, la curva è stabile. Rotoli, le prime dodici bare trasferite a Sant'Orsola tra dolore e rabbia".