Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Primi spiragli contro la guerra”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Primi spiragli contro la guerra". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Lagalla lascia la Regione, il Pd non. molla su Miceli. Ogni secondo un bambino diventa rifugiato. Biden vola dagli alleati per rafforzare gli accordi. Bus, taxi e auto, calo di clienti per il caro gasolio. Baldini ci crede, battere l'Andria per la classifica. Covid, nell'isola risalgono i casi, costa: non smantelliamo gli hub. Indagato l'ex ministro Romano".