Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Per Putin solo guerra. Carburanti alle stelle”

"Per Putin c'è solo la guerra". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Mariupol rasa al suolo, devastata pure la sede della Caritas. Incubo a News York, spari e feriti in metro. Carburanti alle stelle e decollano le inchieste. Nell'isola le vie del gas, ma ci sono tanti ritardi. Allarme del questore, la mafia cerca di condizionare il voto. Alleanza Sicilia-Veneto per passito e prosecco".