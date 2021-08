Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Per il Palermo contro il Picerno è già sfida vera”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del Giornale di Sicilia

“La lista nera della Sicilia bianca”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Vaccinazioni sotto il sessanta per cento: sono una quarantina i Comuni che ora rischiano le restrizioni annunciate dalla Regione. Critiche ai troppi no del Garante per la privacy. Niente zona gialla ma contagi galoppanti: nell’Isola superati i 1.500 nuovi casi, quanto Lombardia, Veneto e Campania messe insieme. Lagalla: a scuola già una dose per nove su dieci. Sorella Sanità, scatta una nuova inchiesta su un mega appalto. Talebani a caccia di chi si oppone. Mega rave a Viterbo, arresti e sanzioni. Liquami a Mondello e scattano i divieti. Niente bagni fra Valdesi e il confine con l’Addaura”. E ancora: “Parte la Serie A. Luci a San Siro: apre le danze l’Inter tricolore. Coppa Italia di C: per il Palermo contro il Picerno è già sfida vera”.