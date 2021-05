“Parte la vaccinazione a tappeto”.

Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Il generale Figliuolo annuncia: dal 3 giugno prenotazioni senza fascia d’età. C’è il via libera dell’Autorità europea anche per i ragazzi tra i 12 e 15 anni, per loro previste due dosi di Pfizer”. “Orlando scrive a Roma: Tari nella bolletta dell’Enel”.