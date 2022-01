Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Parte la spesa, si ferma la crisi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“Parte la spesa, si ferma la crisi”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Dopo il varo dell’esercizio provvisorio all’Ars, Musumeci glissa sull’annunciato azzeramento della giunta e gli assessori non lasciano. Giro di incontri con i partiti, gelo con la Lega. Quattro mesi di respiro per la Regione, in attesa del nuovo bilancio. E arrivano i soldi per trasporto pubblico e assistenza ai talassemici. Si ferma la società Sicilia Digitale. Le buste paga a rischio per uno sciopero. I depuratori finanziati: ecco i progetti. Mutui rinegoziati: il risparmio sale a un totale di 633 milioni. Per il Quirinale il Pd punta su Draghi. Malumori nel M5S. Conte però smentisce voti. Berlusconi aspetta. Un assessore arrestato per concorso in omicidio. I fondi dei ristori per coprire i buchi? Marino: è tutto regolare. Beffa ai Rotoli: si paga, la salma resta in attesa”. E ancora: “Altri 11 centri in arancione. C’è anche Ragusa, il totale è di 125. L’intera regione può cambiare colore in base ai posti occupati in terapia intensiva: sono di poco oltre la soglia. Decisivi gli ultimi dati. Curva in lieve calo, ieri 8.133 casi”. Infine, in taglio alto: “La Dante celebra Vespri Siciliani ed eroi antimafia. Sanremo, Morandi: provo l’entusiasmo di un debuttante. L’assassinio di Attanasio: in Congo due in carcere. Cautela degli inquirenti italiani”.