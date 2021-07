Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, Filippi a caccia dei ‘doppioni’”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Vaccini per tutti, altro appello”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “La regione resta ultima in Italia per somministrazioni agli over 50. E si scopre che 285 mila ultrasessantenni dopo la prima dose non si sono ancora presentati per fare il richiamo. In crescita i positivi scovati in aeroporto, tanti i casi Delta. La lite per una casa, poi gli spari al padre: arriva la confessione. L’Italia ha riscoperto l’orgoglio azzurro. Cresce l’entusiasmo per i ragazzi di Mancini, che martedì affronteranno la Spagna in semifinale. L’unico neo l’infortunio a Spinazzola, per lui c’è la rottura del tendine di Achille. Inghilterra-Danimarca l’altra sfida. Palermo, Filippi a caccia dei ‘doppioni’. Taormina premia la De Angelis e Ferzan Ozpetek”.