Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Nel mirino viaggi e negozi. Palermo, la formazione resta un enigma”

“Nel mirino viaggi e negozi”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, oggi in edicola. “Il premier domani in Parlamento, subito dopo quasi certamente firmerà un nuovo Dpcm. Ormai imminenti il blocco degli spostamenti fra regioni e gli orari limitati per il commercio. In cantiere ci sono anche le zone rosse a Milano e Napoli e i Covid hotel per i positivi”. In taglio alto: “Palermo Calcio: sei rosa guariti ma la formazione resta un enigma. Striscia la Notizia, lo share premia Friscia: lo dedico a mio padre. Comune di Palermo, le licenze saranno tolte a chi non paga i tributi. Rivolta dei commercianti”. E ancora: “Le parole di Conte: ‘I numeri sono preoccupanti e non c’è la palla di vetro’. In Italia 300 morti in un giorno, 18 in Sicilia. La pandemia dilaga. Giro di vite nei maggiori Paesi europei. Proteste in piazza: altri scontri a Roma, arresti a Firenze”. Poi, spazio al ricordo di Sean Connery: “Addio Sean Connery: lo 007 più amato. E’ morto a 90 anni alle Bahamas”. Infine: “Alcamo: ‘Ho ospitato il terrorista senza nessun sospetto’. Parla il ristoratore che ha accolto il killer di Nizza: ‘Sono scioccato’. Prete ferito a Lione. Prorogate le scadenze per impegnare i fondi Ue. Corsa contro il tempo. Italcementi non riaprirà a Porto Empedocle. Stabilimento in crisi”.