Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Natale in mezzo ai rifiuti. La Regione accorcia i ricoveri”

“Natale in mezzo ai rifiuti”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. “Bisognerà attendere metà gennaio per la deroga che consenta di continuare ad accumulare spazzatura senza vasca di Bellolampo: fino ad allora per Palermo sarà piena emergenza. Autorizzazioni per le discariche, Pierobon nomina una commissione d’inchiesta. SOS da Bagheria a Terrasini. Pure la provincia è sommersa”. E ancora: “La Regione accorcia i ricoveri. Il boss si pente, scatta il maxiblitz a Catania”. Infine, in taglio alto: “Le scelte di Biden: Anthony Blinken segretario di Stato. Efebo d’Oro al via: un premio ad Anna Bonaiuto. Emendamento nel Decreto Ristori per stabilizzare i 3 mila ex Pip nella partecipata regionale Sas”.