Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Musumeci si ricandida. Scuola, nuove regole Covid”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del 'Giornale d Sicilia'

Così la prima pagina odierna del Giornale di Sicilia, disponibile da questa mattina in edicola. "Musumeci si ricandida, gli alleati in silenzio. Ospedale allagato, scatta l'indagine. A scuola nuove regole della quarantena: dad con 3 contagi in classe. Il cimitero-magazzino per le visite ai defunti. Si ribella al pizzo e denuncia: tre arrestati". E ancora: "Draghi accelera sul Pnrr: attuate 13 misure su 61. Tutti i paesi al capezzale del clima ma le distanze sono enormi, India e Cina non aprono spiragli".