Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Mondello, la beffa dei divieti. Francia-Germania come una finale”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Mentre parte lo stop alle auto, arriva anche l‘ordinanza che proibisce i bagni a Capo Gallo: colpa degli scarichi fognari. Nel Palermitano 17 chilometri di litorale inquinato. Silvano Riggio: batteri in acqua, una triste realtà con cui convivere. Il rebus del vaccini in Sicilia provoca un calo delle adesioni. L’Isola è ancora prima per contagi. Green pass nella Ue, c’è la firma dell’intesa. I dubbi, i dolori, la gioia. Eva mamma modell…o. L’ex pm Angioni: ‘Denise è viva e ha una figlia’. Europei, il debutto come una finale: oggi Francia-Germania”.