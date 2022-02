Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Mattarella riparte dalla dignità”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Mattarella riparte dalla dignità". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "Accoltellato per aver difeso la madre. Sicilia da giallo: scoppia il caso dei tamponi. Pieno sostegno a Draghi: ora si lavori per la crescita. Al Festival non solo musica. L'omaggio di Sanremo ai martiri delle stragi mafiose. Violenza selvaggia sui bus, è allarme".